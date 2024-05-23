23 Mayıs 2024, Perşembe
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Senegalli çay işçileri kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilecek
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay hasadında geçtiğimiz yıllarda yoğun olarak görülen Afrikalı işçiler, yeniden çay bahçelerinde görülmeye başladı. Ancak Afrikalı işçilerin kaçak çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmelerine karar verildi.