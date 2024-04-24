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Otomobil, PTT kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 24.04.2024 13:28
Sakarya’nın Arifiye ilçesi D100 karayolunda otomobil, PTT kamyonuna ok gibi saplandı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin 27 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, 1’i ağır toplam 2 kişi de yaralandı.
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