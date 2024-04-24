24 Nisan 2024, Çarşamba
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Otobüs şoförünün, cadde ortasında husumetlisinin saldırısına uğradığı anlar kamerada
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otobüs şoförünün, cadde ortasında husumetli olduğu şahsın saldırısına uğradığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Burnunun kırıldığı öğrenilen şahıs hastaneye kaldırılırken, saldıran şahıs ise çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.