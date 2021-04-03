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Otizmli hafız zekasıyla hayran bırakıyor | Kur'an-ı Kerim'i 7 dilde okuyabiliyor
Samsun'da yaşayan otizmli 17 yaşındaki Ozan Memiş, üstün zekası ile dikkat çekiyor. Genç Ozan, hem hafız olması hem de 7 dil bilmesi dolayısıyla da görenleri hayran bırakıyor. A Haber ekibinden Mahmurt Erdoğan, Ozan'ın duygularına ortak oldu.
Hem hafız oldu,,,
Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan
3 yaşından itibaren özel eğitim almaya başlayan Ozan,
Genç Ozan, Kur'an-ı Kerim'in mealinin tamamını Türkçe, Arapça, Urduca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve
Hastalığı ona engel olamadı...
Hem hafız oldu,,,
Hem de 7 dil öğrendi...
Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan
17 yaşındaki otizm hastası Ozan Memiş,,,,
Üstün zekası ile dikkat çekiyor...
6 YAŞINDA KUR'AN-I KERİM OKUMAYI ÖĞRENDİ
3 yaşından itibaren özel eğitim almaya başlayan Ozan,
6 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi...
Sonra da hafız oldu...
7 DİLDE KUR'AN OKUYOR
Genç Ozan, Kur'an-ı Kerim'in mealinin tamamını Türkçe, Arapça, Urduca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve
Rusça olarak da okuyabiliyor.
Bazı zamanlarda evden ailesinden uzaklaşan ve 3 kere kaybolan Ozan, her polis aramasında ise camide bulundu.