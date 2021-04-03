Otizmli hafız zekasıyla hayran bırakıyor | Kur'an-ı Kerim'i 7 dilde okuyabiliyor

Samsun'da yaşayan otizmli 17 yaşındaki Ozan Memiş, üstün zekası ile dikkat çekiyor. Genç Ozan, hem hafız olması hem de 7 dil bilmesi dolayısıyla da görenleri hayran bırakıyor. A Haber ekibinden Mahmurt Erdoğan, Ozan'ın duygularına ortak oldu.

Hastalığı ona engel olamadı...

Hem hafız oldu,,,

Hem de 7 dil öğrendi...

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan

17 yaşındaki otizm hastası Ozan Memiş,,,,

Üstün zekası ile dikkat çekiyor...

6 YAŞINDA KUR'AN-I KERİM OKUMAYI ÖĞRENDİ

3 yaşından itibaren özel eğitim almaya başlayan Ozan,

6 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi...

Sonra da hafız oldu...

7 DİLDE KUR'AN OKUYOR

Genç Ozan, Kur'an-ı Kerim'in mealinin tamamını Türkçe, Arapça, Urduca, Fransızca, Almanca, İngilizce ve

Rusça olarak da okuyabiliyor.

Bazı zamanlarda evden ailesinden uzaklaşan ve 3 kere kaybolan Ozan, her polis aramasında ise camide bulundu.