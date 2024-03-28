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Online dolandırıcılığa dikkat! Banka hesaplarınızı kaptırmayın

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 11:11
Gelen mesajlara, alışveriş sitelerine, indirilen uygulamalara ve mobil bankacılık şifrelerini kullanırken dikkat... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
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