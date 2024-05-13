13 Mayıs 2024, Pazartesi
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İki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga! Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı!
İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada Haıder Nama (49) ve Hasan Neamah (51), vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinden çıkan bir kişi ile dışarıdaki şahıs birbirine saldırıyor. Kavgaya daha sonra bir kişi daha müdahil oluyor. Kavgaya karışanlardan birisi yere düşerken, bir kişi yere düşen şahsa elindeki sopayla vurmaya devam ediyor. İşte o kavga anı...