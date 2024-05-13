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Müge Anlı’ya itiraf etti: Şaban’ı iple boğdu sonra cesedi gömdü

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 13.05.2024 21:58
atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert, son bölümünde şüpheli şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ın kaybını mercek altına aldı. Bahri Ataş, kayıp amcaoğlu 52 yaşındaki Şaban Ataş'ı bulmak için stüdyoya geldi. Bahri Ataş, Şaban Ataş'ın kaybında oğlu Mert ve formaliteden boşandığını iddia ettiği eşi Emine'nin parmağı olabileceğine işaret etti. Cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesiyle gündeme gelen bu olay, izleyicileri ekran başına kilitledi. Yaşanan gelişmelerin ardından iddialara göre, program sonrası Müge Anlı'nın özel olarak konuştuğu eski eş Emine, cinayeti itiraf ederek cesedin yerini açıkladı.
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