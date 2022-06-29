Niğde’de hayrete düşüren olay! Tamire giden kanepeden çıkanlar 110 bin TL değerinde

Niğde'de yaşanan olayda tamire verilen kanepenin içinden 110 bin liralık altın çıktı. Altınlar koltuk tamircisi tarafından sahibine verilirken altınların kanepede unutulduğu ifade edildi. Tamirci Sercan Sevenk,''İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor. Allah bize haram yedirmesin. İnsanlık görevimizi yaptık" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN