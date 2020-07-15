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Nesli tükenmekte olan hayvan o ilimizde görüldü

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Giriş: 15.07.2020 10:42
Ardahan'da nesli tükenmekte olan alaca sansar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Siyah-beyaz renkli sansarı görünce önce şaşırdığını belirten Vedat Özgür, "Tarlada, yuvasından çıkan bir sansar gördüm. Diğerlerinden rengi farklıydı. Hemen cep telefonum ile alaca sansarı görüntüledim." dedi.
Nesli tükenmekte olan hayvan o ilimizde görüldü NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVAN O İLİMİZDE GÖRÜLDÜ

Nesli tükenmekte olan hayvan o ilimizde görüldü
Nesli tükenmekte olan hayvan o ilimizde görüldü
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