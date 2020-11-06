Muzice ve hüzün bir arada! Hayalleri Emrah Apartmanı ile yıkıldı

İzmir depreminde mucize ve hüzün bir arada yaşandu. Yıkılan Emrah Apartmanı'ndan dakikalarla kurtulan Ayla Güler ve kızları Selda Öney ve Serap Deringöl'ün ev almak için biriktirdikleri para enkaz altında kayboldu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları Bayraklı'dan aktardı. İzmir depreminde mucize ve hüzün bir arada yaşandu. Yıkılan Emrah Apartmanı'ndan dakikalarla kurtulan Ayla Güler ve kızları Selda Öney ve Serap Deringöl'ün ev almak için biriktirdikleri para enkaz altında kayboldu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları Bayraklı'dan aktardı.