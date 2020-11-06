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Muzice ve hüzün bir arada! Hayalleri Emrah Apartmanı ile yıkıldı

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Giriş: 06.11.2020 11:13
Güncelleme:06.11.2020 12:46
İzmir depreminde mucize ve hüzün bir arada yaşandu. Yıkılan Emrah Apartmanı'ndan dakikalarla kurtulan Ayla Güler ve kızları Selda Öney ve Serap Deringöl'ün ev almak için biriktirdikleri para enkaz altında kayboldu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları Bayraklı'dan aktardı. İzmir depreminde mucize ve hüzün bir arada yaşandu. Yıkılan Emrah Apartmanı'ndan dakikalarla kurtulan Ayla Güler ve kızları Selda Öney ve Serap Deringöl'ün ev almak için biriktirdikleri para enkaz altında kayboldu. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları Bayraklı'dan aktardı.
Muzice ve hüzün bir arada
Muzice ve hüzün bir arada
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