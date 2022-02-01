Muş’un soğuğuna hazırlıksız yakalandı! Bakın aracını nasıl ısıttı?

Muş’a başka bir şehirden misafir olarak gelen vatandaş, şaşkına çeviren bir soğukla karşılaştı. Montunu aşırı soğuklardan donan otomobilini çalıştırabilmek için panjuruna sıkıştıran vatandaşın, motoru ısıtma çabası ortaya gülümseten kareler çıkardı.

Hemşire kızı ile birlikte Diyarbakır'dan Muş'a giden 65 yaşındaki Selam Akıncı, Sibirya soğuklarının etkili olduğu ilde otomobilini çalıştırmak için tuhaf bir yöntem denedi.

ARABAYI ISITMAK İÇİN…

Geceyi öğretmenevinde geçiren baba kız, yola çıkmak için araçlarının başına geldi. Soğuk havadan etkilenen aracı güçlükle çalıştırabilen baba Selam Akıncı, sırtındaki mont ve hırkayı aracın panjur kısmına sıkıştırarak otomobili ısıtmaya çalıştı.

GÜLÜMSETEN KARELER

Akıncı'nın aracın üzerine attığı mont ve hırkası ortaya gülümseten görüntülerin çıkmasına neden oldu.

"MUŞ'UN SOĞUĞU ÇOK KÖTÜ"

Diyarbakır'dan Muş'a kızını getirdiğini anlatan Selam Akıncı, "Kızım hemşire. Burada öğretmenevinde kaldık ve aracımı buraya park ettim. Sabah aracım çalışmıyordu. Zor şekilde çalıştırdım. Aklıma geldi montumu ve hırkamı çıkarıp arabayı ısıtsın diye panjur kısmına koydum. Muş'un soğuğu çok kötü. Hazırlıksız yakalandım onun için böyle bir önlem aldım" dedi.