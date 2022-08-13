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Mustafa Karahasanoğlu vefat etti! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yakın tarihin en önemli tanıklarından

A Haber
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Giriş: 13.08.2022 09:23
Bir süredir hastanede tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, hayatını kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bir kaz daha Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Hem Akit camiasına hem hayatı boyunca birlikte olduğu bütün herkese yürüdüğü yoldaki arkadaşlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref etsin. Mustafa Karahasanoğlu aslında yakın tarihin en önemli tanıklarından. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bütün sıkıntıların Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bütün saldırıların hedef alındığı bütün süreçlerin ve aynı zamanda Türkiye’nin bunları nasıl savuşturup bu ülkenin bu milletin kendi değerleriyle kendi özüyle nasıl adım attığının en yakın şahidi ve tanığıdır. Kendini ülkesine inancına değerlerine vakfetmiş kıymetli bir şahsiyet aramızdan ayrıldı." ifadelerini kullandı.
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