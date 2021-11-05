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Muğla'da aile dramı! Anneleri babalarını öldürdü 5 kız çocuğu yetim kaldı

İHA
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Giriş: 05.11.2021 23:51
Muğla'da iki ay önce yabancı uyruklu bir kadın, kocasını boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklanınca, ortada kalan ikisi ikiz 5 kız çocuğuna büyükbabaları sahip çıktı. Çocuklara bakamaz hale gelen büyükbaba yardım bekliyor.

Suriye uyruklu Samir Muhammed (56), iki ay önce Muğla'da tartıştığı eşi Reyem Eslemen Muhammed tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Samir Muhammed toprağa verilirken, gözaltına alınan Reyem Eslemen Muhammed tutuklandı. Babanın mezara annenin cezaevine girmesinden sonra çiftin, en küçüğü 9 aylık ikizler ile en büyüğü 5 yaşında 5 kız çocuğu büyükbabaları tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

Özkurtuluş Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşayan Halid Muhammed, yetim kalan 5 kız torununa bakacak imkanı olmadığını söyledi. Savaştan ve bombardımandan kaçtıklarını anlatan Muhammed, "Suriye'deki evimiz yıkıldı ben ve çocuklarım Türkiye'ye göç ettik. 9 yıldır Türkiye'deyiz oğlum Muğla'ya çalışmaya gitti. 5 kız çocuğu var. Aralarında çıkan tartışma yüzünden eşi oğlumu öldürdü. Çocuklara ben bakıyorum ama imkanım yok. Türkiye Cumhuriyeti'nden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. En önemlisi bu küçük torunum henüz 3 yaşında kanser tedavisi olması gerekiyor ve benim maddi imkanım yok" diye konuştu.

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