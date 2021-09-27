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Müge Anlı'nın aradığı 86 yaşındaki kayıp Hatice Dağlı bulundu!

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Giriş: 27.09.2021 15:39
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 8 gündür kayıp olan 86 yaşındaki Hatice Dağlı'yı ailesine kavuşturdu. Kayıp kadının bulunmasıyla yakınları büyük sevinç yaşarken oğlu canlı yayına konuk oldu. 20 yıl önce de kız kardeşinin kaybolduğunu belirten adam, "Uğur Dündar kız kardeşimi bulmak için yüklü bir para istemişti" diye konuştu....
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