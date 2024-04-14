Mudanya'da fok balığı görüldü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde fok balığı gördü. Fok balığının görsel şöleninin izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kaydetti. Öte yandan, fok balığı ağzındaki yemek ile gözde kayboldu.

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