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Mesut Özil Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'ni temizlerken görüntülendi!

Mesut Özil Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'ni temizlerken görüntülendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 18:22
Başakşehir’de futbol kariyerine nokta koyan Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülendi. Takipçileri Özil'e; "Adamsın reis" mesajları gönderdi.
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