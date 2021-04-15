Mersin’de ticari taksici yol ortasında genç kadına dehşeti yaşatmıştı! Kardeş çıktılar

Son dakika haberine göre... Mersin'de taksi şoförünün, takip ettiği genç kadını aracıyla çarpıp yere düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Genç kadın çığlıklar atarken, şoför aşağı indi. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından kadın, bağırarak bölgeden uzaklaştı. Mersin'de ticari taksi sürücüsünün yol ortasında dehşeti yaşattığı kadının, sürücünün eve dönmeye ikna etmeye çalıştığı kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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