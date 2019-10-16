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16.10.2019
Mehmetçik'ten milli sporcularımıza "Selamınızı aldık" mesajı... Esra Erol: Bütün dualarımız Mehmetçikle...|Video
Milli sporcuların asker selamına Mehmetçik'ten yanıt geldi. Hafta içi her gün ATV ekranında canlı yayınlanan "Esra Erol'da" programında Mehmetçik'in milli sporcularımız 'selamınızı aldık' mesajı yayınladı. Programın sunucusu Esra Erol'da "Dualarımız tüm Mehmetçiklerimize..." diyerek harekata desteğini yineledi.
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