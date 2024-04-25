Marmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde açık denizde demirleyen ve içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen gezi teknesi henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Konu ile ilgili Sahil Güvenlik ekipleri ve Liman Başkanlığı ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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