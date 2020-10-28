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Leyle-i Mevlid nasıl geçirilmeli? Bu gece neden önemli? Nasıl dua edilmeli?

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Giriş: 28.10.2020 13:03
Güncelleme:28.10.2020 13:18
Mübarek Mevlid-i Nebi haftasındayız bu gece de Leyle-i Mevlid...Milyonlarca Müslüman bu geceyi ibadet ederek geçirecek ve kandilde dualar edilecek. Peki bu gece İslam dünyası için neden önemli? Bu gece nasıl geçirilmeli? Nasıl ibadet edilmeli? Hangi dualar edilmeli? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Casim Avcı, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mübarek Mevlid-i Nebi haftasındayız bu gece de Leyle-i Mevlid...Milyonlarca Müslüman bu geceyi ibadet ederek geçirecek ve kandilde dualar edilecek. Peki bu gece İslam dünyası için neden önemli? Bu gece nasıl geçirilmeli? Nasıl ibadet edilmeli? Hangi dualar edilmeli? Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Casim Avcı, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avcı, Fransa'nın İslam'ı hedef alan saldırılarını kınayarak, " İnsanlık açısından kabul edilebilir bir şey değil. Bir insanın inancına dinini ve kutsal değerlerine saygısızlık yapmak hiçbir şekilde insanlıkla bağdaşmaz. Herhangi bir dinle demiyorum insanlıkla bağdaşabilir bir tarafı yoktur ve bunu şiddetle kınıyorum. Bütün Müslümanlar olarak bunu kınamamız ve tepki göstermemiz gerekiyor." dedi.

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