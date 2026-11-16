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Karayolları kışa hazır! Bakan Uraloğlu 577 yeni araç ve ekipmanı duyurdu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Karayolları kışa hazır! Bakan Uraloğlu 577 yeni araç ve ekipmanı duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2027 Kış Sezonu Kar ve Buzla Mücadele Başlangıcı ve Yol Bakım Araçları Hizmete Alım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Karayollarının kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladığını belirten Bakan Uraloğlu, bu yıl 577 yeni araç ve ekipmanın Karayolları Genel Müdürlüğünün envanterine kazandırıldığını açıkladı. Kış boyunca kar ve buzla mücadelede kullanılacak toplam 13 bin 256 makine ve ekipmanla ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

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