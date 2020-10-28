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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Mevlid Kandili'nde okunacak dualar: Hz. Muhammed'in kandil duası ve Hz. Yunus'un dilek duası... Mevlid Kandili'nde okunacak dualar: Hz. Muhammed'in kandil duası ve Hz. Yunus'un dilek duası... Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? 2020 yılının son kandili olan ve Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği tarih olan Mevlid Kandili bu akşam dualarla idrak edilecek. Bu mübarek günde Hz. Muhammed'in ve Hz. Yunus'un okuduğu dualar merak ediliyor. Peki, Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? İşte Hz. Muhammed'in kandil duası ve Hz. Yunus'un dilek duası... Giriş Tarihi: 28.10.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 13:04
Mevlid Kandili'nde okunacak dualar neler? Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hz. Muhammed (sas) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günler arasında yer alıyor. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor. Peki, Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? İşte Hz. Muhammed'in kandil duası ve Hz. Yunus'un dilek duası...
GALERİ DEVAM EDİYOR HZ. MUHAMMED'İN KANDİL GECESİ DUASI
Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.
Hazreti Muhammed (sas) şöyle dua ederdi;
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"
Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike." MEVLİD KANDİLİ YUNUS PEYGAMBERİMİZİN DİLEK DUASI
Mevlit Kandili gecesinde okunması önerilen Yunus Peygamberin ettiği bir dua vardır. Bu duayı Hz. Yunus balığın karnındayken yapmıştır. İslam alimleri bu duayı okuyarak her hangi bir dilekte bulunan müminin dileğini yüce Allah muhakkak yerine getirir diyorlar. Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu: "Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum."