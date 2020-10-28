Mevlid Kandili'nde okunacak dualar: Hz. Muhammed'in kandil duası ve Hz. Yunus'un dilek duası...

MEVLİD KANDİLİ YUNUS PEYGAMBERİMİZİN DİLEK DUASI

Mevlit Kandili gecesinde okunması önerilen Yunus Peygamberin ettiği bir dua vardır. Bu duayı Hz. Yunus balığın karnındayken yapmıştır. İslam alimleri bu duayı okuyarak her hangi bir dilekte bulunan müminin dileğini yüce Allah muhakkak yerine getirir diyorlar. Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu: "Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum."