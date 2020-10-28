Mevlid Kandili mucizeleri ve fazileti: Mevlid Kandili gecesi ne oldu? İşte yaşanan mucize...

Mevlid Kandili gecesi ne oldu? Mevlid Kandili gecesi yaşanan mucize nedir? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (sas) dünyaya teşrif ettiği gün olan Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Mevlid kandili Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk geliyor. Peki, Mevlid Kandili gecesi ne oldu? Mevlid Kandili mucize ve fazileti nedir? İşte merak edilenler...