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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Mevlid Kandili mucizeleri ve fazileti: Mevlid Kandili gecesi ne oldu? İşte yaşanan mucize... Mevlid Kandili mucizeleri ve fazileti: Mevlid Kandili gecesi ne oldu? İşte yaşanan mucize...
Mevlid Kandili gecesi ne oldu? Mevlid Kandili gecesi yaşanan mucize nedir? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (sas) dünyaya teşrif ettiği gün olan Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Mevlid kandili Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk geliyor. Peki, Mevlid Kandili gecesi ne oldu? Mevlid Kandili mucize ve fazileti nedir? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 10:32
Mevlid Kandili mucize ve faziletleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde ne oldu? Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Bu mübarek günde en çok araştırılan konular arasında Mevlid Kandili faziletleri yer alıyor. Peki, Mevlid Kandili gecesi ne oldu? Mevlid Kandili mucize ve fazileti nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor.
MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ
Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.