Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Hazreti Peygamber'in doğum günü, uzun yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının ortaklaşa düzenlediği çok yönlü etkinliklerle kutlanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla KKTC Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nde yapılacak özel yayında dua edecek. Bu mübarek günde en çok araştırılan konular arasında hangi namazın kılınacağı yer alıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi namaz kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte tesbih namazı kılınışı...

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ NAMAZ KILINIR?

Hz. Muhammed'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil günü kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor.

Kandil namazına ise şöyle niyet edilir;

Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber"