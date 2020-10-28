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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kandil mesajları - 28 Ekim Mevlid Kandili kutlama mesajları burada! İşte dualı ve en güzel resimli kandil mesajları Kandil mesajları - 28 Ekim Mevlid Kandili kutlama mesajları burada! İşte dualı ve en güzel resimli kandil mesajları
Mevlid Kandili mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Mevlid Kandili 28 Ekim'de yani bugün dualarla idrak edilecek. Hz. Muhammed'in doğduğu zaman olarak bilinen Mevlid Kandili'nde kutlama mesajları ön plana çıkıyor. Bu mübarek güne özel iyi dileklerini iletmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel mesajları araştırmaya başladılar. İşte dualı ve resimli en güzel Mevlid Kandili mesajları...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 11:34
Mevlid Kandili mesajları burada! Bugün 28 Ekim Çarşamba Mevlid Kandili... İslam alemi için önemli günler arasında yer alan Mevlid Kandili dualarla idrak edilecek. Yakınlarının ve dostlarının Mevlid Kandili'nin kutlamak isteyen vatandaşlar için kandil mesajları ön plana çıkıyor. Bu mübarek güne özel en yeni ve resimli Mevlid Kandili mesajlarını sayfamızda derledik. İşte dualı ve en güzel resimli kandil mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEVLİT KANDİLİ MESAJLARI 2020
* İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
* Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.
* Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.
* Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.
* Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
* Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.
* Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.
* Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
* Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
* Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!
* Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
* Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.