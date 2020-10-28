Ağızda dağılan kandil simidi tarifi: Kandil simidi nasıl yapılır? İşte mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı
Kandil simidi nasıl yapılır? Osmanlıdan günümüze kadar gelen simit Türkiye'den dünyaya açılmış bir lezzettir. Gevrek simitin yanı sıra mübarek kandil günlerine özel yapılan simitlerde benzersiz bir ziyafet. Geleneksel lezzeti ile kandil simitleri her kandil olduğu gibi Mevlid Kandili'nde de sofralarda yerini alacak. Peki, ağızda dağılan kandil simidi nasıl yapılır? İşte mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi ve yapılışı...
Kandil simidi nasıl yapılır? İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Mevlid Kandili bugün dualarla idrak edilecek. Kandil günlerinde gelenek haline gelen kandil simidini evde yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili "Ağızda dağılan kandil simidi nasıl yapılır?" ve "Pastane usulü kandil simidi tarifi" aramaları en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İşte kandil simidi yapılışı, tarifi ve malzemeleri...
AĞIZDA DAĞILAN KANDİL SİMİDİ TARİFİ
KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ
125 gram margarin
2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı mahlep
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
3-4 su bardağı kadar un
KANDİL SİMİDİ ÜZERİ İÇİN MALZEMELER
2 yumurta akı
Susam ya da çörek otu
KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
Oda sıcağında bekletilen yumurtaların sarısını ve beyazını ayırarak kandil simidini hazırlamaya başlayın. Bir kabın içerisine 3-4 su bardağı kadar un dökün ve unun ortasına bir çukur açın. Margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri una açtığınız çukura ekleyin.
Malzemeleri ekledikten sonra unu yoğurmaya başlayın. Bir süre boyunca unu yoğurduktan sonra ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamur bu kıvamdayken azar azar un eklemesi yaparak yoğurmayı sürdürün.
Hazırladığınız hamurdan parçalar ayırın ve hamur parçalarını rulo haline getirerek küçük simitler şeklinde birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kandil simitlerini dizin. Ardından kandil simitlerinin üzerine yumurta sürün ve susam ya da çörek otunu serpip önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştirin. Simitler pişince servise hazır hale getirin.
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER
4,5 su bardağı un
125 gram eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1,5 çay bardağı sulu yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Yumurta
Susam
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ
Mahlepli kandil simidi yapabilmek için öncelikle, un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri bir kap veya kase içinde karıştırın. Karıştırılan unu azar azar ekleyerek kabartma tozunu ilave edilerek yoğurmaya başlayın.
Karıştırılan hamuru kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.
Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. 180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.
Soğuyunca servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)