Kandil simidi nasıl yapılır? İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Mevlid Kandili bugün dualarla idrak edilecek. Kandil günlerinde gelenek haline gelen kandil simidini evde yapmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili "Ağızda dağılan kandil simidi nasıl yapılır?" ve "Pastane usulü kandil simidi tarifi" aramaları en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İşte kandil simidi yapılışı, tarifi ve malzemeleri...

AĞIZDA DAĞILAN KANDİL SİMİDİ TARİFİ

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ

125 gram margarin

2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3-4 su bardağı kadar un

KANDİL SİMİDİ ÜZERİ İÇİN MALZEMELER

2 yumurta akı

Susam ya da çörek otu

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcağında bekletilen yumurtaların sarısını ve beyazını ayırarak kandil simidini hazırlamaya başlayın. Bir kabın içerisine 3-4 su bardağı kadar un dökün ve unun ortasına bir çukur açın. Margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri una açtığınız çukura ekleyin.

Malzemeleri ekledikten sonra unu yoğurmaya başlayın. Bir süre boyunca unu yoğurduktan sonra ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamur bu kıvamdayken azar azar un eklemesi yaparak yoğurmayı sürdürün.

Hazırladığınız hamurdan parçalar ayırın ve hamur parçalarını rulo haline getirerek küçük simitler şeklinde birleştirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve kandil simitlerini dizin. Ardından kandil simitlerinin üzerine yumurta sürün ve susam ya da çörek otunu serpip önceden 190-200 derece arası ısıtılmış fırına yerleştirin. Simitler pişince servise hazır hale getirin.