Mevlid ne demek? Mevlid Kandili önemi nedir? Mevlid Kandili'nin faziletleri nelerdir? Diyanet açıklamaları...
Bugün 28 Ekim Çarşamba Mevlid Kandili... İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s) dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili İslam alemi tarafından dualarla idrak edilecek. Bu mübarek gün ile ilgili bazı sorular araştırılmaya başlandı. Mevlid Kandili hakkında detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Mevlid ne demek? Mevlid Kandili önemi nedir? Mevlid Kandili'nin faziletleri nelerdir? İşte cevaplar...
Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? Rebiülevvel ayının içerisinde yer alan Mevlid Kandili, 28 Ekim Çarşamba yani bugün idrak edilecek. Mevlid Kandlili faziletleri, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İslam alemi bu gecede dualar okuyacak, tesbihler çekecek ve namazlar kılacak. Mevlid Kandili ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Mevlid ne demek? Mevlid Kandili önemi nedir? Mevlid Kandili'nin faziletleri nelerdir? İşte ayrıntılar...
MEVLİD NE DEMEK?
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır.
MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Mevlid gecesi, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR
Mevlid Kandili gecesi dua ederek günahların affolunması için bolca dua ile geçirilmesi gerekir. Bu gecede, bu duaları da okuyabilirsiniz:
Allah'ım!
Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!
Ya Rabbi!
Ey her şeye gücü yeten Allah'ım. Efendimizi düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Ne olur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!
Ey güzeller güzeli Allah'ım!
Ey güzelliği akılara hayret ve durgunluk veren bedi olan Allah'ım. Seni çok seviyoruz. Ne olur Mevlid Kandili gecesi ve Habibin (sav) aşkına Sen de bizleri çok sev. Bu gecemizi, bu günümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle. Bize ve nesillerimize uzun hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Geçmiş devirlerde peygamberlere, âlimlere nasıl hayırlı işler yaptırdıysan bizlere de öyle hayırlı işler ve dualar yaptır. Meleklerin dillerine destan olacak hayırlı işler ve dualar yapmayı bizlere lütfeyle. Vakti gelmiş bekârlara Saliha eş ver. Evlilerin Sana olan aşkını arttır Allah'ım. Evlilerin evleri mutluluk ve huzur yuvası, Cennet köşesi olsun Allah'ım.
Ya Rab,
Sen emrettin ama biz tutmadık. Seni hakkıyla bilemedik, seni hakkıyla anamadık. Sana hakkıyla kulluk edemedik. Şimdide de kusurumuzu, ihtiyacımızı anlayarak huzuruna geldik. Elimiz boş yüzümüz kara bir günah için bin ah etmek gerekirken bin günahına bir ahı olmayan ben seni bildik seni bulduk sana geldik bizleri kabul eyle ya Rab.
Ya Rab,
Sen tövbeleri kabul edersin. Kulu isteği çoğaldıkça lütfu, keremi çoğalan Mevla'sın. Ya Rab, denizde nehir akıtan, dikende gül bitiren, kuru topraklara can veren Allah'ım bizleri affeyle. Bizlere lütfeyle, gönlümüzü ruhumuzu sevginle doldur.
Ya Rab,
Darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar borçlulara edalar lütfeyle.
Samimiyetle yapılacak şahsi duaların yanında, ümmetin ve insanlığın geneli, İslâm coğrafyalarındaki yüreğimizi sıkıştıran işgal, kan, gözyaşı ve zulmün dinmesi için de dua edilmesinin lüzûmu unutulmamalıdır.
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