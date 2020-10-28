MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Mevlid Kandili gecesi dua ederek günahların affolunması için bolca dua ile geçirilmesi gerekir. Bu gecede, bu duaları da okuyabilirsiniz:

Allah'ım!

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Ya Rabbi!

Ey her şeye gücü yeten Allah'ım. Efendimizi düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Ne olur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!

Ey güzeller güzeli Allah'ım!

Ey güzelliği akılara hayret ve durgunluk veren bedi olan Allah'ım. Seni çok seviyoruz. Ne olur Mevlid Kandili gecesi ve Habibin (sav) aşkına Sen de bizleri çok sev. Bu gecemizi, bu günümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle. Bize ve nesillerimize uzun hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Geçmiş devirlerde peygamberlere, âlimlere nasıl hayırlı işler yaptırdıysan bizlere de öyle hayırlı işler ve dualar yaptır. Meleklerin dillerine destan olacak hayırlı işler ve dualar yapmayı bizlere lütfeyle. Vakti gelmiş bekârlara Saliha eş ver. Evlilerin Sana olan aşkını arttır Allah'ım. Evlilerin evleri mutluluk ve huzur yuvası, Cennet köşesi olsun Allah'ım.