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Küçükçekmece'de kuyumcu soygun güvenlik kamerasında

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Giriş: 24.04.2024 13:31
Küçükçekmece''de kuyumcu dükkanını soyan 3 kişiden biri çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü. Bu sırada kuyumcu silahını çekerek defalarca ateş etti. Kuyumcu dükkanı önünde yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 soyguncudan biri kapı önünde yakalanıp dövülürken silah çeken diğer 2 soyguncuyu esnaf sandalye ile kovalıyor.
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