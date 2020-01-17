Küçük kızın taciz dehşeti! Annesi de cinsel istismarı biliyordu

13 yaşındaki kız yaşadığı cinsel istismar skandalını anlattı. Olayların merkezindeki zanlının kuzeni 2014 yılında MS hastası oldu ve yürüme yetisini kaybetti. Tacizci şahıs kuzeninin işlerine yardımcı olmak istedi. “Amacım size yardım etmek” dedi yıllarca evlerine gelip gitti. Gerçek niyeti ise daha sonra anlaşıldı. Hem bir aileyi dağıttı hem de o ailenin 13 yaşındaki kızlarını taciz etti.

"BEN ARTIK ONUN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM"

Babasının kuzeni tarafından istismara uğrayan 13 yaşındaki kız, "Göğüslerin neden bu kadar büyük diyor. Dokunmaya falan çalışıyor. Oramı buramı elliyor. Kendisini rahatlatıyor. Korkuyorum geceleri kabus görüyorum. Ben artık onun cezasını çekmesini istiyorum." dedi.

"KENDİSİNE GÜVENDİM"

Kuzeninin eşiyle de birlikte yaşamaya başlayan şahıs ardından da genç kadını kandırıp birlikte kaçtı. Acılı baba, "Kendim de engelli olduğum için ben kendisine güvendim akrabadır dedim. Kızımın annesi de bunları bildiği halde buna göz yumdu." diye konuştu.