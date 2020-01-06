Küçük çocuktan Ekrem İmamoğlu'na oy veren kadını şoke eden soru |Video

Sosyal medyada bu videoyu konuşuyor. Bir sokak röportajında vatandaşlara CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerini nasıl buluyorsunuz? diye soruldu. 31 Mart seçimlerinde CHP'ye oy verdiğini söyleyen genç kadın, İmamoğlu'nun hizmetlerini başarılı bulduğunu söylemesi üzerine devreye giren küçük çocuğun "Ne yaptı ki? Söyler misin?" sorusu sosyal medyaya damga vurdu. Küçük çocuğun bu sorusu sonrası şoke olan kadın, çark edip, "Bir şeyler yapacak bekliyoruz?" dedi. O anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.