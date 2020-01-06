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06.01.2020

Küçük çocuktan Ekrem İmamoğlu'na oy veren kadını şoke eden soru |Video

Sosyal medyada bu videoyu konuşuyor. Bir sokak röportajında vatandaşlara CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerini nasıl buluyorsunuz? diye soruldu. 31 Mart seçimlerinde CHP'ye oy verdiğini söyleyen genç kadın, İmamoğlu'nun hizmetlerini başarılı bulduğunu söylemesi üzerine devreye giren küçük çocuğun "Ne yaptı ki? Söyler misin?" sorusu sosyal medyaya damga vurdu. Küçük çocuğun bu sorusu sonrası şoke olan kadın, çark edip, "Bir şeyler yapacak bekliyoruz?" dedi. O anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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VATANDAŞ VATANDAŞ

Tüüü Allah seni kahretsin emi.bizden biriymiş siz biz nasılız bunuda bi söylesene kuş beyinli.küçücük çouk kadar bile beyin yok sizin gibilerin.

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cevapla 06.01.2020 15:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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