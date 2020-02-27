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27.02.2020

Koronavirüse karşı 4S formülü: Soğan sarımsak sirke ve sabun |Video

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Yaklaşık 80 bin kişiye bulaşan virüs nedeniyle 3 bin kişi hayatını kaybetti. Son olarak sınır komşularımız, İran, Irak, Yunanistan da görülen virüsten nasıl korunulur? Prof. Dr. Murat Kartal, koronavirüsten korunmanın formülünü 4S olarak açıkladı. İşte soğan, sarımsak, sirke ve sabun olarak açıklanan o 4S formülünün detayları.

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