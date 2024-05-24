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Sırtından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Sivilce zannettiği yaradan bakın ne çıktı | Arkadaşları cımbızla...

Sırtındaki ufak yarayı sivilce zannedip önemsemeyen bir kişi hayatının şokunu yaşadı. İlk başlarda ufak bir yara zanneden kişi daha sonra sırtında ağrıların artmasıyla birlikte arkadaşlarından yardım istedi. Eline cımbız alan gençler sırtından öyle bir şey çıkardı ki görenler şaşkına döndü.

Giriş Tarihi: 24.05.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 22:59
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Sırtından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Sivilce zannettiği yaradan bakın ne çıktı | Arkadaşları cımbızla...

Sırtında sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım ister.

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Sırtından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Sivilce zannettiği yaradan bakın ne çıktı | Arkadaşları cımbızla...

Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıkar.

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Sırtından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Sivilce zannettiği yaradan bakın ne çıktı | Arkadaşları cımbızla...

Bir arkadaşı o anları ise telefonuyla kaydetti.

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Sırtından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Sivilce zannettiği yaradan bakın ne çıktı | Arkadaşları cımbızla...

İşte genç adamın sırtından çıkanlar.

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Sırtından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Sivilce zannettiği yaradan bakın ne çıktı | Arkadaşları cımbızla...