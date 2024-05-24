Sırtından çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi! Sivilce zannettiği yaradan bakın ne çıktı | Arkadaşları cımbızla...

Sırtındaki ufak yarayı sivilce zannedip önemsemeyen bir kişi hayatının şokunu yaşadı. İlk başlarda ufak bir yara zanneden kişi daha sonra sırtında ağrıların artmasıyla birlikte arkadaşlarından yardım istedi. Eline cımbız alan gençler sırtından öyle bir şey çıkardı ki görenler şaşkına döndü.