Saldırıya uğrayan sürücü ve saldırganlar kayıplara karıştı! Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, 17.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi, Balaban Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokak üzerinde seyir halindeki 34 KHF 544 plakalı otomobilin sürücüsüne silahla ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan otomobil sürücüsü de otomobili bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde otomobilde çok sayıda mermi isabet ettiği belirlenirken yaralandığı belirlenen sürücünün her hangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmediği belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ve yaralı sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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