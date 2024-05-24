25 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Trabzon'daki motosiklet kazası kamerada! 5 yaşındaki Ceylin kurtarılamadı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2024 23:48
Son dakika haberi! Trabzon'da, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 5 yaşındaki Ceylin Erkan, yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle havalanıp, yola savrulan küçük çocuk, ağır yaralandı. Ceylin, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hastanesine kaldırarak, tedaviye alındı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzon’daki motosiklet kazası kamerada!
Trabzon'daki motosiklet kazası kamerada!
1’i hamile 2 Rus turist, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı!
1'i hamile 2 Rus turist, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı!
Başakşehir’de hemşehri derneğine silahlı saldırı!
Başakşehir'de hemşehri derneğine silahlı saldırı!
Elini yıkarken sulama kanalına düştü!
Elini yıkarken sulama kanalına düştü!
Saldırıya uğrayan sürücü ve saldırganlar kayıplara karıştı!
Saldırıya uğrayan sürücü ve saldırganlar kayıplara karıştı!
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı
16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 38 gözaltı
8 yaşındaki Eftalya’dan acı haber!
8 yaşındaki Eftalya'dan acı haber!
Sevgilisi terk etti, lokma dağıttı!
Sevgilisi terk etti, lokma dağıttı!
Geceleri modemi kapatmadan uyuyanlar dikkat!
Geceleri modemi kapatmadan uyuyanlar dikkat!
İş makine ile duvar arasında sıkışıp can verdi!
İş makine ile duvar arasında sıkışıp can verdi!
Kaçak salyangoz avlayan kişiye ceza yağdı!
Kaçak salyangoz avlayan kişiye ceza yağdı!
Sele kapılan çocuk ölümden döndü!
Sele kapılan çocuk ölümden döndü!
Daha Fazla Video Göster