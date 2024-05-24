Gaziantep'te akıl almaz ölüm! İş makine ile duvar arasında sıkışıp feci şekilde can verdi

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi Fıstık Kent toplu konut alanında meydana geldi. İnşaat alanında altyapı çalışması yapılırken firmada saha sorumlusu olarak görev yapan İmam Yıldırım, iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Yıldırım, işçilerin çağırdığı ambulansla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İmam Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, jandarma olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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