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Sevgilisi terk etti, lokma dağıttı! 350 bin TL dolandırıldığını öne sürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 18:51
İstanbul Maltepe’de ilginç bir olay yaşandı. Sevgilisi tarafından terk edilen bir kişi, "Allah kurtardı" pankartıyla lokma döktürerek dağıttı. Kadir Sarıca, 350 bin TL dolandırıldığını da öne sürdü. İşte o görüntüler…
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