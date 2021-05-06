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Konya'da kardeşi tarafından öldürülen adamın mesajı: Can alıcı gelmiş canımı almaya

İHA
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Giriş: 06.05.2021 15:42
Güncelleme:06.05.2021 15:52
Konya’da, eve girmesi konusunda uyaran 19 yaşındaki kardeşi Uğur Aslan'ın bıçaklayarak öldürdüğü 35 yaşındaki Rahim Aslan’ın olay sabahı sosyal medya hesabında, ‘Can alıcı gelmiş canımı almaya’ türküsünü paylaştığı görüldü. Uğur Aslan (19) çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.
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