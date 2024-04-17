Kızılırmak Deltası’nda bahar güzelliği böyle görüntülendi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ndeki yaban hayatı ve bitki örtüsü ilkbaharın gelmesiyle birlikte daha da canlandı. Su papatyalarıyla beyaza bürünen deltayı, Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 7 bin 500 kişi ziyaret etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN