Kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi

Bingöl’de karların erimesiyle kış uykusundan uyanan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayıların kış uykusundan sonra yiyecek aramak için yerleşim yerlerine kadar inmesi de dikkat çekti.

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