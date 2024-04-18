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Kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 18.04.2024 10:46
Bingöl’de karların erimesiyle kış uykusundan uyanan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayıların kış uykusundan sonra yiyecek aramak için yerleşim yerlerine kadar inmesi de dikkat çekti.
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Kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi
Kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi
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