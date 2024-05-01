Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in kardeşi Burçun güzelliğiyle mest etti! Kaan ve Kerem'in halası meğer...

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın başrolü Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da sürekli gündemde. Kendisi gibi oyuncu Eşi Fahriye Evcen ile sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu sefer de kardeşiyle dikkat çekti. Instagram'da 25 milyondan fazla takipçisi bulunan Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit abisinin kopyası çıktı!