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Kutsal yolculuk başladı! Hacı adayları uğurlanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 09:58
2024 yılının ilk hac kafilesi bugün yola çıkıyor. Hacı adayları sevdikleri tarafından kutsal topraklara uğurlanıyor. A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.
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