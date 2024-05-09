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Polonyalı turisti Pamukkale’de kayboldu! Kadın turisti unutup Salda'ya gittiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 01:24
Dünyaca ünlü Pamukkale’yi görmek için gelen yabancı kafile, 70 yaşındaki Polonyalı kadını Denizli’de unutup Salda Gölü'ne gitti. Saatler sonra kayıp olduğu anlaşılan yaşlı turist, jandarma komandolar ve güvenlik görevlilerinin yaptığı aramaya rağmen Pamukkale ören yerinde bulunamadı.
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Polonyalı turisti Pamukkale’de kayboldu!
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