09 Mayıs 2024, Perşembe
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Dikkatsiz sürücü önce yayaya sonra direğe çarptı! Otomobil ortada ikiye ayrıldı | O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce kimliği henüz tespit edilemeyen yayaya ardından da beton elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada yaya hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı...