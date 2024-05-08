Tekirdağ Kapaklı’da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı apartmanın depo olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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