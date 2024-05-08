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Bursa’da alkol masasında kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 08.05.2024 23:48
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde alkol masasında meydana gelen kavgada bir kişi kırılan şişe ile boğazından ağır yaralandı. Şişeyle arkadaşını yaralayan şüpheli de darp sonucu yaralandı.
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