Bursa’da alkol masasında kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde alkol masasında meydana gelen kavgada bir kişi kırılan şişe ile boğazından ağır yaralandı. Şişeyle arkadaşını yaralayan şüpheli de darp sonucu yaralandı.

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