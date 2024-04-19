19 Nisan 2024, Cuma
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Kazdağları bahar ile birlikte yeşilin binbir tonuna büründü
Kazdağları’nın doğası bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Meşe, kayın ve çınar ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte yeşilin binbir tonu görülmeye değer bir manzara oluşturdu. Flora ve faunası ile dikkatleri çeken ve milli parkı da içinde barındıran Kazdağları binlerce tür endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Kazdağları’ndaki yeşilin binbir tonu drone ile görüntülendi.