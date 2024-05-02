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Kruvaziyer ile Amasra'ya gelen Rus turist sayısı 20 ayda 4.9 kat arttı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 09:41
Kruvaziyer ile 2022 yılının Ağustos ayında ilk kez tanışan Bartın’ın Amasra ilçesine gelen turist sayısı 44 bin 319 kişiye ulaştı. 2022 yılında 9 bin 23 olan turist sayısı, 20 ayda 4.9 kat arttı.
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