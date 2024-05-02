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34 il için sarı uyarı! Hafta sonuna kadar yağışlar sürecek

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 02.05.2024 09:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. 34 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Kastamonu'dan detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
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