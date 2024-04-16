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Kaza yaptı kız arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı!

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Giriş: 16.04.2024 09:15
Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı.
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