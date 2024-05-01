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Kayseri’de kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 01.05.2024 13:37
Güncelleme:01.05.2024 13:44
Melikgazi ilçesinde kaza yapan araç ters dönerken meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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